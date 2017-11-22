Александр Лейс: частный сектор Тюмени нуждается в тротуарах

Частному сектору Тюмени нужны тротуары – из-за их отсутствия большие и маленькие горожане вынуждены передвигаться по обочинам дорог, что не всегда безопасно. На этом акцентировал внимание участников заседания комиссии по градостроительству и земельным отношениям Тюменской городской думы депутат Александр Лейс.

Докладывая о проделанной работе по строительству, ремонту и реконструкции дорог, директор департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Игорь Фролов среди прочих цифр назвал результаты текущего года по устройству тротуаров. Работы выполнены по улицам 30 Лет ВЛКСМ, 30 Лет Победы, Бакинских комиссаров, Пермякова и так далее – общая протяженность составила более 11,5 км.

Александр Лейс призвал присутствующих на заседании уделить тротуарам особое внимание: "То, что делается, мы все видим и ценим. Работы ведутся на должном уровне. Но есть одно пожелание, и оно возникло в связи с обращениями граждан. В частном секторе большая потребность в строительстве тротуаров".

По словам депутата, жители на приемах выражают обеспокоенность за безопасность детей и взрослых. Как пример депутат привел остановочный комплекс "Жуковский" на Мысу. Там сходится несколько автобусных маршрутов, но тротуаров нет, и поток людей идет по проезжей части. Аналогичная ситуация в Матмасах. "Поэтому мы очень большое внимание уделяем строительству тротуаров. В этом году построили тротуар на улице Кулибина протяженностью 1,2 км. По улице осуществляется автобусное движение, здесь остановочные комплексы. И тем не менее лет пятьдесят здесь не было тротуаров. Сегодня тротуары есть, жители очень довольны решением проблемы. Построили тротуар на улице Журавлиная, где очень длительное время движение пешеходов идет между Мысом и Тарманами в школу №91. Жители теперь спокойны за своих детей. Планируем большую работу. У нас есть еще Матмасы, где всего один тротуар на улице Пражской, а все остальные улицы без тротуаров", - сообщил Лейс журналистам.

О том, что на тротуары нужно направлять больше денег, депутат постоянно говорит на комиссиях. В этом году город выделил сорок миллионов на их устройство, на следующий - более ста миллионов, однако депутат уверен: это все равно небольшая сумма, ее хватит только для двух районов – Центрального и Ленинского, например. "Если такими темпами будем строить, то лет тридцать мы будем справляться с этой задачей. Поэтому я администрации говорю: остаются деньги какие-то – направляйте на тротуары, их можно строить даже в октябре. На Мысу тротуар к детскому клубу "Алый парус" на оставшиеся от аукциона денежные средства был в этом году построен к 1 ноября. Я девять лет занимался этим, теперь вопрос снялся. Нужен был тротуар к спортшколе "Водник" и к школе искусств имени Знаменского. В этом году тоже построили", - сообщил Лейс.

Также депутат отметил, что параллельно с устройством тротуаров снимаются и вопросы освещения. "Сегодня у нас на Мысу этот вопрос решен на сто процентов. У меня нет обращений граждан по освещенности поселка Мыс. Сейчас эти вопросы мы решаем в Тарманах и Матмасах. По обращению ТОСов и граждан".

Заместитель главы города Максим Афанасьев сообщил, что вопрос о тротуарах на самом деле животрепещущий. На их устройство в следующем году планируется направить в два с половиной раза больше денег, чем в текущем году. Места, где появятся новые тротуары, уже определены, в том числе благодаря отзывам горожан о необходимости данных объектов.