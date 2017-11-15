В Аромашевском районе сменился глава

На заседании Думы Аромашевского района 15 ноября главой администрации избран Игорь Власов, занимавший до этого должность первого заместителя главы Абатского района.

Помимо Власова, в конкурсе на место главы со своими программами развития района претендовали главы Новопетровского и Новоберезовского поселений Аромашевского района, однако депутат облдумы Юрий Конев поддержал первую кандидатуру, аргументировав свой выбор большим, по сравнению с другими, управленческим опытом работы.

Вице-губернатор Тюменской области Сергей Сарычев дал оценку социально-экономическому развитию района и отметил необходимость дальнейшего поиска точек роста экономики.

"По итогам тайного голосования единогласно был выбран Игорь Власов", — сообщил председатель конкурсной комиссии по выборам главы Андрей Артюхов.

Игорь Власов родился 24 февраля 1975 года в селе Пеганово Бердюжского района. Имеет два высших образования: в 1997 году окончил Ишимский государственный педагогический институт им. Петра Ершова по специальности "Математика", в 2009 году — Тюменский государственный университет по специальности "Государственное и муниципальное управление". Свою трудовую карьеру начал в 1996 году как тренер-преподаватель детско-юношеской спортивной школы в Ишиме, работал до 2006 года,затем до 2011 года руководил одной из школ Ишима, до настоящего времени работал первым заместителем главы Абатского района.