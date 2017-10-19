Российский защитник детей предлагает сформировать реестр педофилов

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Число преступлений против половой неприкосновенности детей за пять лет выросло с 8 до 12 тысяч. Такие цифры озвучила сегодня журналистам уполномоченный по правам ребёнка Анна Кузнецова.

Чтобы предотвратить дальнейшее усугубление ситуации по педофилии, Госдума и уполномоченный по правам ребёнка предлагают исключить в отношении таких преступлений понятия срока давности, что позволит, с одной стороны, наказать тех, кто по прошествии лет может уйти от ответственности, с другой - сформировать общедоступный реестр педофилов.

На заседании рабочей группы Госдумы по подготовке "антипедофильских поправок" предложения Анны Кузнецовой 19 октября были одобрены.

"Законодательство должно отвечать на вызовы времени. Сегодня прозвучал ряд важных тезисов, которые нужно соблюсти: введение реестра осужденных за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, пожизненный административный надзор за осуждёнными и исключение такого пункта, как срок давности. К сожалению, сейчас проявляются те преступления, которые были совершены много лет назад, но сегодня нет возможности наказать преступника", - сообщила Кузнецова по итогам заседания.

По мнению правозащитницы, нужно также ограничить возможность онлайн-знакомства педофилов с подростками.

Отметим, публикация данных о педофилах встречается в мировой практике. Так, например, австралийцы при помощи этой информации могут устанавливать, не живут рядом с ними судимые за педофилию. Если таковые имеются, то пользователи могут даже получить их фотографии идругие, включая их домашние адреса. Формально перепечатка любых данных с сайта запрещена, и правительство предостерегло от нападений на лиц, фигурирующих в базе данных. В

каком виде реестр возможен в России и возможен ли вообще - покажет время. Как отметила Анна Кузнецова, обсуждаемый законопроект еще нуждается в доработке, однако он "на правильном пути".