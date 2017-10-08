Японская делегация посетит Тюменскую область

Официальная и деловая делегации Японии во главе с чрезвычайным и полномочным послом Японии в России господином Тоёхиса Кодзуки посетит Тюменскую область с 11 по 13 октября.

В рамках визита запланированы встречи с губернатором Тюменской области Владимиром Якушевым, представителями официальных и деловых кругов Тюменской области, посещение промышленной зоны, в том числе площадки агентства инфраструктурного развития и ряда промышленных предприятий региона: ООО "Сибур Тобольск", ЗАО "Антипинский НПЗ" и ООО "УГМК-Сталь".

Представители тюменских предприятий встретятся с деловой японской делегацией в Западно-Сибирском инновационном центре. Это даст возможность потенциальным партнерам установить необходимые контакты и найти взаимные интересы в энергетическом, инновационном и иных секторах экономики, сообщает областной департамент инвестиционной политики и господдержки предпринимательства.