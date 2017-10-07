Тюмень отметила день рождения Владимира Владимировича

Акцию "Дай пять Путину", приуроченную ко дню рождения президента Российской Федерации Владимира Путина, провели тюменские молодогвардейцы.

Напротив 7 корпуса Тюменского Индустриального Университета ребята установили интерактивную фотозону, на которой все желающие могли не только сделать селфи с самим Президентом, но и "дать ему пять".

"Владимир Владимирович Путин сегодня празднует день рождения, и каждый житель города хотел бы поздравить его лично. Мы хотели предоставить горожанам такую возможность, и в его день рождения дать ему пять и сделать фото", - прокомментировал акцию заместитель руководителя ТРО ВОО "Молодой Гвардии Единой России" Владимир Сбитнев.