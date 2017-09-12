Игорь Халин: Выборы в Тюменской области прошли на твердую четверку

В понедельник, 11 сентября, в пресс-центре ИА "Тюменская линия" журналисты и председатель областного избиркома Игорь Халин обсудили промежуточные итоги Единого дня голосования.

Более 35,1 тыс. избирателей Тюменской области приняли участие в выборах в местные органы самоуправления 10 сентября. Явка составила 57,31%. Всего в списки были внесены 61 415 избирателей.

"Цифры довольно хорошие, я бы оценил явку на твердую четверку. Результатами мы довольны. Выборы прошли в спокойной, конструктивной обстановке", - оценил ход единого дня голосования Игорь Халин.

Высокой была явка на избирательны участки в поселения Тобольского, Уватского и Упоровского районов. Низкой посещаемостью участков отличились Московское поселение Тюменского района (13.56%), Ялуторовск (20,43%) и поселение Казанского района (около 29%).

Досрочно проголосовали 2,14% избирателей – это 1 258 человек. Это в том числе жители труднодоступных и отдаленных местностей Уватского и Ишимского районов.

Более количество голосов набрали представители двух партий. Из 90 мандатов, которые распределялись на выборах в Тюменской области, 84 – у представителей "Единой России", шесть мандатов – у ЛДПР.