В Тюменской области расселили 615 аварийных многоквартирных домов

С 2013 года в регионе в ходе реализации программы по ликвидации аварийного жилья в новые дома въехали более десяти тысяч человек. Таким образом были расселены 615 многоквартирных домов, 3703 жилых помещений.

Председатель наблюдательного совета государственной корпорации "Фонд содействия реформирования ЖКХ" Сергей Степашин назвал Тюменскую область одним из лучших регионов, в котором успешно реализуют программу по ликвидации аварийного жилья.

"Здесь выработан механизм, основанный на эффективной работе строительного комплекса, что и позволило реализовать эту программу досрочно. Приобретались готовые квартиры на первичном рынке. Если возникала необходимость принимать участие в долевом строительстве — выбирались только проверенные застройщики. В тех муниципальных образованиях, где жилищное строительство развивалось менее интенсивно, оперативно подбирались земельные участки, на которых возводились многоквартирники", — отметил он.