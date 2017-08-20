Единый день голосования пройдет в четырнадцати муниципалитетах региона

Единый день голосования пройдет на территории 14 муниципальных районов и городов Тюменской области 10 сентября. Об этом пишет ИА "Тюменская линия".

Объявлено 38 избирательных компаний. На 90 депутатских мандатов разного уровня претендует 228 кандидатов. Основные выборы, когда полностью формируются новые составы органов представительной власти, пройдут в Ишимском, Вагайском и Казанском муниципальных районах.

Больше всех кандидатов в депутаты разного уровня делегирует партия "Единая Россия": 89 выдвинуто, 89 зарегистрировано. Активна и ЛДПР, выдвинувшая 88 кандидатов (зарегистрировано 83). 34 кандидата выдвинула КПРФ. Все они успешно прошли регистрацию. От "Справедливой России" на мандаты претендует 5 выдвинутых и зарегистрированных кандидатов."

На два мандата думы Ишимского муниципального района претендуют непартийные кандидаты – самовыдвиженцы.

Небольшое количество самовыдвиженцев председатель областной избирательной комиссии Игорь Халин назвал особенностью нынешней избирательной компании.

"Еще одной новеллой нынешних местных выборов я бы назвал и участие в них малых партий - "Коммунисты России", "Великое отечество". Это большой плюс. Они пока не имеют опыта политической жизни, участия в выборах", - отметил он.