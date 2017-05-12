Росавтодор займется созданием транспортного коридора Тюмень — Салехард

Формирование нового транспортного коридора по маршруту Тюмень — Тобольск — Нефтеюганск — Сургут — Новый Уренгой — Надым — Салехард обсудили накануне на совещании в Федеральном дорожном агентстве.

В результате руководство Росавтодора и представители региональных властей пришли к тому, что в ближайшие годы с учетом достройки и реконструкции в федеральную собственность перейдут 315 км дорог на территории Югры и 884 км — в ЯНАО.

"Передача данной дороги в федеральную собственность поможет соединить между собой надежным транспортным сообщением несколько крупнейших центров Уральского федерального округа, обеспечив на еще более высоком уровне транспортную доступность и безопасность автомобильных перевозок в регионе", — отметил глава Росавтодора Роман Старовойт.

После передачи участков дорог в собственность РФ их управлением займется подведомственное Росавтодору ФКУ "Уралуправтодор". Как отметил его начальник Алексей Борисов, конечная цель — соединить все маршруты, закрепленные за учреждением, в единую транспортную артерию.

Как сообщает пресс-служба ведомства, для ликвидации разрывов на федеральной трассе Тюмень — Ханты-Мансийск в управление Росавтодора передадут четыре участка. Это автодорога Нефтеюганск — Мамонтово (19 км), мостовой переход через Юганскую Обь в районе Нефтеюганска (4,7 км), автомобильная дорога Нефтеюганск — Сургут (11 км) и автодорожный мост через Обь в районе Сургута с подходами (11,3 км). Процедуру передачи намерены провести в июле 2017 года.