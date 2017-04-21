Власти Югры планируют выйти из состава Тюменской области?

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Сразу несколько источников агентства "Ура.ру" в чиновничьих структурах "тюменской матрешки" сообщают о желании администрации Югры найти команду отличных юристов для максимально спокойного выхода округа из программы "Сотрудничество", а в идеале - из сложносоставного субъекта вообще, ибо югорчане устали содержать южных соседей. Если верить этой теории, глава Югры Наталья Комарова намерена создать себе образ губернатора-освободителя.

Власти округа слухи не комментируют, а многие политологи называют подобные сообщения абсурдными и провокационными. Однако нет дыма без огня: ранее власти ХМАО заявили о снижении финансирования "Сотрудничества" — документа, целью которого является равноценное развитие всех трех субъектов РФ.