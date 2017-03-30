Владимир Якушев вошел в Совет при президенте по развитию местного самоуправления

Соответствующий указ подписал накануне президент страны Владимир Путин. Согласно документу губернатор Тюменской области вошел в состав совета, который возглавил глава государства, а также был включен в его президиум.

В новый состав совета также включены руководитель администрации президента Антон Вайно, его первый заместитель Сергей Кириенко, начальник управления президента РФ по внутренней политике Андрей Ярин, руководители министерств, губернаторы Воронежской, Ростовской областей, глава Кабардино-Балкарии.

Как отметил Владимир Якушев, решения, принимаемые советом, влияют на инвестиционный климат в регионах, а выработанные предложения в конечном итоге превращаются в законы.

Как отмечено в указе президента, совет должен проводить заседания один раз в год, но при необходимости может собираться чаще. Последний раз состав совета изменялся в 2014 году, сообщает пресс-служба губернатора.