В Тюмень прибыла делегация посольства Индонезии

Взаимодействие в сферах образования, туризма и торговли на рабочей встрече обсудили губернатор Владимир Якушев и посол Индонезии в России Мохаммад Вахид Суприяди. Делегация прибыла в областную столицу с двухдневным визитом вчера.

На встрече Якушев предложил рассмотреть создание совместных бизнес-проектов в области нефтегазового машиностроения, приборостроения и нефтесервиса на базе индустриального парка "Богандинский", а также сотрудничество в сфере пищевой промышленности.

Суприяди рассказал о своей встрече со студентами из Индонезии, обучающимися в Тюменском госуниверситете.

"Могу сказать, что индонезийские студенты крайне признательны за возможность обучаться в Тюмени. Это важный шаг для налаживания межличностных контактов между индонезийцами и тюменцами. Предлагаю укрепить это сотрудничество, организовав программы обмена студентами и варианты совместного ведения научных разработок", — отметил он.

Глава региона заметил, что, помимо ТюмГУ, студентов из Индонезии готов принять Тюменский индустриальный университет.

Особой темой встречи стало развитие туристических отношений. Как отметила тюменская сторона, для индонезийских туристов мы можем предложить экстремальный молодежный и образовательный туризм, круглогодичное санаторно-курортное лечение с использованием целебных сибирских грязей и минеральных вод, а также рыбалку и охоту, путешествия, связанные с историей освоения Сибири.

Суприяди выразил уверенность, что Тюменская область может заинтересовать туристов из Индонезии, в том числе с точки зрения изучения истории России, сообщает пресс-служба губернатора. Посол пригласил тюменцев посетить Индонезию и отметил, что в ближайшее время откроют прямые авиарейсы Джакарта — Москва.

Для развития и укрепления культурных связей Якушев предложил провести дни Индонезии в Тюменской области в 2018 году.