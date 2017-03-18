Депутаты облдумы ответят на вопросы тюменской молодежи

Общественная организация "Молодежная Атмосфера" в марте организует для студентов встречи с депутатами Тюменской областной думы Алексеем Салминым, Виктором Рейном и Сергеем Моревым, пишет газета "KП-Тюмeнь".

В этом году в студии проекта уже побывали депутаты Олег Чемезов и Валерий Фальков. Они рассказали о рабочих процессах, что делают вне работы и поделились советами.

"Нужно не тратить время впустую, а что-то постоянно делать, но совершать только те поступки, о которых потом можно рассказать не только детям, но и своим родителям", - подчеркнул Олег Чемезов.



Валерий Фальков рассказал о самом значимом поступке в жизни – это победа в проекте 5-100. Но, как сказал депутат, это заслуга всего университета. "Главное - ставить перед собой цель и идти к ней навстречу, лучше это делать с командой, ведь больших побед достигают команды", - отметил Фальков.