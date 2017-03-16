Владимир Якушев: Основной фактор роста тюменской экономики – развитие промышленности

В четверг, 16 марта, губернатор Тюменской области Владимир Якушев выступил перед областными парламентариями с отчетом о деятельности правительства за 2016 год. Пресс-служба главы региона цитирует основные тезисы выступления.

Развитие промышленности - основной фактор роста тюменской экономики

Сегодня этот сектор формирует более трети валового регионального продукта. Основные точки роста - это крупные промышленные узлы и отдельные новые индустриальные проекты. Ядро тобольского промышленного узла – нефтегазохимические проекты СИБУРа. Здесь в 2016 году произведено более 450 тыс. тонн полипропилена - треть от общероссийского объема. От развития проектов СИБУРа мы рассчитываем на мультипликативный эффект. Уже сейчас в разных районах области строятся новые предприятия по переработке полимеров, производству деревянных поддонов, упаковочной тары.

Антипинский нефтеперерабатывающий завод – флагман тюменского промышленного узла. В 2016 году – в год своего десятилетия - завод вышел на промышленный режим работы с рекордной в стране глубиной переработки нефти 98% и годовой объем переработки более 9 млн. Первый миллион тонн тюменского металла дал завод "УГМК Сталь". Здесь началось производство металла для машиностроительных производств. Уватский промышленный узел в 2016 году пополнился еще двумя месторождениями, введенными в разработку.

Шаг к импортозамещению

Тюменские заводы за последний год в рамках программ поддержки правительства региона поставили нефтяникам оборудования и материалов на 23 млрд рублей. Половину из этого объема составила импортозамещающая продукция. С таким же поступательным эффектом идет сотрудничество в части осуществления работ и оказания услуг крупным заказчикам предприятиями области. Совокупный заказ "Роснефти", "Газпромнефти", "Лукойла" и "СИБУРа" предприятиям области за этот же период составил более 100 млрд рублей.

О дальнейшей индустриализации региона

Областное правительство совместно с администрациями муниципалитетов реализует целый комплекс новых производственных и сервисных проектов. Индустриальное развитие области в значительной степени связывается с созданием и запуском индустриальных парков и экономических зон. Созданные условия уже привлекли на площадки индустриальных парков семь компаний резидентов, три из них ведут строительные работы, четыре компании начнут строительство новых заводов весной этого года. В процессе подачи заявок еще 12 компаний.

О менеджменте сельхозпредприятий

Оставляет желать лучшего менеджмент сельхозпредприятий. Недостаточно эффективно ведется снижение издержек производства. Преобладают ожидания постоянного увеличения государственной поддержки. Конкуренцию сегодня выдерживает тот, кто не только умеет производить, но и продавать. Сельхозпроизводителям необходимо меняться и реагировать на новые требования рынка. Предприятия, перерабатывающие продукцию регионального АПК и производящие продукты питания, не полностью использовали ресурс, предоставленный текущим периодом для обеспечения роста.

О поддержке фермерских хозяйств и личных подворий

Дальнейшее развитие сельского хозяйства видится через усиление кооперации и дальнейшее вовлечение населения и малых форм хозяйствования в эту модель. В области 116 сельскохозяйственных потребительских кооперативов. Они сотрудничают с 25 тысячами личных подворий. В 2016 году заготовлено и реализовано около 50 тыс. тонн молока. Дополнительный доход населения составил почти 1,2 млрд. рублей. Господдержка сельскохозяйственных кооперативов должна увеличить силу притяжения, с которой они вовлекают личные подсобные хозяйства в агропромышленное производство, помогают эффективно наладить сбыт продукции.

О роли муниципалитетов в развитии малого бизнеса

Определяющую роль в развитии малого предпринимательства играют органы местного самоуправления. Чтобы усилия муниципальной власти отражались на доходах местных бюджетов, законом Тюменской области установлены единые нормативы отчислений налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, в бюджеты районов и городских округов. Реализация Тюменской областью полномочий в части передачи в местные бюджеты 50% доходов от налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, в 2017 году увеличит доходы местных бюджетов на 1,4 млрд рублей. Разумеется, такой стимул требует ответственного отношения глав органов местного самоуправления и их команд ко всему, что связано с развитием предпринимательства на их территории.

Об инвестиционной политике муниципалитетов

Будет продолжена работа по привлечению инвестиций на территорию муниципалитетов на основе планово-проектного подхода. Такие планы сформированы для каждой территории исходя из ее ресурсов и преимуществ, определены локомотивные инвестиционные проекты, а для каждого проекта предусмотрены площадки.

О поддержке инноваторов

В 2016 году мы по-новому подошли к реализации региональной политики развития и стимулирования инновационой деятельности. Главные принципы - это активность, комплексность и результативность поддержки всей инфраструктуры. Мы объединили всю инновационно-инвестиционную инфраструктуру – бизнес-инкубаторы, технопарк, индустриальные парки, получив серьезный оптимизационный эффект, который уже направили на дальнейшее стимулирование инновационной деятельности. По итогам II Национального рейтинга технопарков России Тюменский технопарк вошел в первую десятку. Разработки его резидентов востребованы в нефтегазовой сфере, в строительстве и на транспорте, сфере информационных технологий, медицине и сельском хозяйстве.

О государственно-частном партнерстве

Развивается схема привлечения инвестиций с помощью механизма государственно-частного партнерства. Для этого сформирована необходимая нормативно-правовая база, институциональная среда.

Важной вехой стало заключение восьми концессионных соглашений в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Совокупный объем инвестиций по этим проектам составит почти 2 млрд рублей. Из этой суммы только 214 млн рублей предоставит областной бюджет. Таким образом, на 1 рубль бюджетных инвестиций в регион будет привлечено более 8 рублей. Сокращение потерь, повышение производительности и эффективности систем, а также оптимизация собственных затрат - это те критерии, которых мы ждём от своих партнёров в системе ЖКХ.

Стратегические задачи

Привлечение инвестиций, создание инфраструктуры, подготовка кадров, продуманная бюджетная политика – эти задачи решаются для роста региональной экономики, а значит и увеличения доходной части регионального бюджета. Сбалансированность и устойчивость региональной бюджетной системы целиком зависит от верного выбора приоритетов, бережливости и максимальной результативности.

О бюджете

Бюджет Тюменской области сохранил свою социальную направленность: 50% общего объема расходов бюджета в 2016 году - расходы на социальную сферу. Вместе с тем, мы должны понимать, основные бюджетные тренды сохранятся - нам придётся все больше зарабатывать, чтобы хотя бы не снижать возможность бюджетных инвестиций.

Жить по средствам

В регионе проводится взвешенная долговая политика, которая и в дальнейшем будет направлена на поддержание долговой нагрузки на бюджет на минимальном уровне. Госдолг Тюменской области на 1 января 2017 года составил 1,8% к объему доходов. В структуре госдолга основная часть – это государственные гарантии Тюменской области, которые, в свою очередь, являются одним из инструментов стимулирования экономического роста региона и государственной антикризисной программы.

Об оптимизации госуправления

Проведена оптимизация государственного управления. В 2015 году сокращены расходы на материально-техническое обеспечение текущей деятельности органов власти в целом на 5%, на 2016 и последующие годы уровень материальных затрат зафиксирован на том же уровне. Штатная численность исполнительных органов власти области сокращена на четверть, расходы на содержание государственного аппарата снижены на 21%.

О социальной политике

Ключевым определением социальной политики при предоставлении льгот должна стать адресность. Необходимо постоянно мониторить действующие инструменты социальной поддержки и целевые группы их получателей. Нужно постараться максимально избегать социального иждивенчества и оказывать помощь тем, кто в ней нуждается. Ветераны, инвалиды, многодетные семьи и дети - сироты, отдельные социальные категории населения, а также люди, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации - это те, кому должно быть направлено основное внимание и забота со стороны всех органов социального обеспечения.

О поддержке учителей

Благодаря реализации региональных жилищных программ за последние пять лет численность педагогов, нуждающихся в жилье, снизилась более чем в два раза. В результате удалось вернуть конкурс на педагогические вакансии и полностью ликвидировать дефицит педагогов, присущий системе образования. Сегодня каждый третий педагог области – это молодой работник до 35 лет.

Интеллект-основное конкурентное преимущество

Считаю, что именно развитие интеллекта и его концентрация в самых разных сферах – наша общая ключевая задача. Стоит меньше уповать на природные ресурсы, и опираться на интеллект как основное конкурентное преимущество. Именно на эту цель должна работать вся система регионального образования.

О достижениях и задачах тюменской медицины

Большой шаг вперед совершила тюменская медицина высоких технологий. В 2016 году региональное здравоохранение серьезно продвинулось в информатизации медицинских учреждений. Заметно сократилась смертность от новообразований, от болезней системы кровообращения, от туберкулеза. Снизилась младенческая смертность.

Но, одна из существенных проблем здравоохранения- нехватка элементарного сервиса. Поднимая заработную плату специалистам и оснащая учреждения новым оборудованием, мы не можем жестко выстроить встречные требования к качеству оказания услуг медперсоналом. Посещение наших учреждений, к сожалению, не всегда вызывает у граждан положительные эмоции. Это восприятие формируется из мелочей, казалось бы неважных и незаметных, но влияющих на общую картину.

О массовом спорте

Каждый третий житель регулярно занимается физкультурой и спортом. За десять лет удалось увеличить этот показатель вдвое. В рейтинге субъектов Российской Федерации по показателям развития физической культуры и спорта Тюменская область пять лет подряд входит в число лучших. Мы планируем и впредь удерживать звание самого спортивного региона России.

Об экологии

Экологическая ситуация в регионе экспертами оценивается в целом как достаточно благополучная. При этом в нашей постоянной повестке – вопросы чистой воды, модернизация производств, вовлечение граждан в экологические проекты, их участие в создании и сохранении окружающей среды, экологическое воспитание. С 22 апреля по 22 мая по всей стране будет проходить Всероссийский экологический субботник "Зелёная Весна". Призываю всех – трудовые коллективы, общественные организации, взрослых и детей принять в нем участие и сделать шаг к чистому и благополучному будущему Тюменской области.

О приоритетах бюджетных расходов

Бюджетные ресурсы концентрируются на предоставлении государственных (муниципальных) услуг, социальной помощи, оптимальной поддержке реального сектора экономики, завершении строительства или реконструкции начатых ранее объектов общественной инфраструктуры и дорожного хозяйства.