Тюменцы предложили Федерации готовый законопроект о штрафах в сфере ЖКХ

С инициативой брать штрафы за перепланировку помещений не только с физический, но и с юридических лиц на расширенном заседании Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера выступил замгубернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин. Соответствующие изменения следует внести в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях.

"Мы подготовили конкретный проект закона, согласно которому юридические лица должны будут платить штраф за перепланировку без соответствующих разрешений любых помещений, не относящихся к общему имуществу собственников помещений многоквартирного дома", - отметил Вахрин.

В Тюменской области в более чем половине жилых домов первые этажи переведены в нежилые помещения. "Там идёт постоянная борьба. Например, собственник поднял крышу, всё переделал или перепланировал помещение под кафе, и во всех квартирах пошли трещины", - констатировал докладчик.

Председатель Комитета Совета Федерации Дмитрий Азаров подчеркнул, что коллеги из региона в рамках проведения Дня субъекта Российской Федерации в верхней палате впервые пришли не просто с предложением, а с фактически готовым законопроектом.

По итогам заседания члены Комитета СФ решили рекомендовать Министерству строительства и жилищного-коммунального хозяйства РФ подготовить изменения в законодательство, направленные, в частности, на совершенствование системы предоставления услуг ЖКХ в субъектах Федерации.

В целом заседание было посвящено теме "Актуальные вопросы государственной жилищной политики и модернизации жилищно-коммунального комплекса в Тюменской области" (вопросы формирования рынка доступного арендного жилья, переустройства и (или) перепланировки помещений в многоквартирных домах), сообщается пресс-служба Совета Федерации.