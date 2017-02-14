Быть министром экономики опасно: подозревается еще один

18:30 14 февраля 2017
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати
nb.kz
| Фото: nb.kz

Министр (теперь уже бывший) национальной экономики Республики Казахстан Куандык Бишимбаев подозревается в хищении около $3 миллионов при строительстве стекольного завода в Кызылорде. Об этом со ссылкой на казахское Национальное бюро по противодействию коррупции сообщило вчера ТАСС.

Когда министра уволили 28 декабря прошлого года, он наверняка имел повод пожалеть о том, что не хватило всего двух рабочих дней, чтобы претендовать на "тринадцатую зарплату". Впрочем, в 2017 году потрудиться тоже как следует не удалось: уже 10 января Бишимбаев был задержан по факту неоднократного получения взяток в особо крупном размере. И вот наконец обнародованы подробности. 

Напомним, что министр (теперь уже бывший) экономического развития России Алексей Улюкаев также является фигурантом уголовного дела о коррупции. Отвечать за развитие экономики в период экономического кризиса становится явно опасно.

Теги: коррупция , Казахстан , взятка , чиновники , экономика , кризис
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Март, 2017