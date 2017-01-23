Карту Тюмени для ЦРУ могли составлять колдуны

Помимо нашумевшей на прошлой неделе карты Тюмени, которая оказалась среди рассекреченных послевоенных документов ЦРУ, в архивах спецслужбы нашлось кое-что воистину сенсационное.

17 января Центральное разведывательное управление США выложило у себя на сайте около 12 миллионов страниц документов, касающихся деятельности ведомства с 1940 по 1990 год. По сообщению "Известий", российские историки уже порадовались тому, что можно почитать украденные американскими шпионами материалы из жизни Организации Варшавского договора: в нашей стране они рассекречены пока только до 1965 года.

Тюменцев же больше заинтересовала старая карта областного центра. Полковник ФСБ в отставке, краевед Александр Петрушин успел уже рассказать порталу 72.ru, что карту составляли два разведчика, один из которых был негром. Благодаря необычному для того времени цвету кожи советские органы госбезопасности легко вычислили чужаков, но мешать их работе не стали.

Однако раскрытая ЦРУ коллекция документов столь обширна, что продолжают выявляться новые ее подробности. Оказывается, секретные структуры уделяли много внимания паранормальным явлениям: инопланетянам, ясновидящим и телепатии. Британская Mirror сравнительно подробно рассказывает об экспериментах с экстрасенсом Ури Геллером. В недрах заокеанских спецслужб существовал даже целый проект, посвященный исследованиям необычных явлений - "Звездные врата" (Stargate Project).

В Советском Союзе осуществлялась аналогичная работа под прикрытием так называемой "воинской части 10003", которой руководил генерал-лейтенант Алексей Савин. В одной из своих книг он рассказывает, что американские ясновидящие сумели рассекретить факт сооружения СССР новейшей атомной подлодки в Северодвинске. Если даже такие трюки удавалось совершать иностранным колдунам, то выявить местонахождение Тюменского фанерокомбината они могли и без засылки негров.