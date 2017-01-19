Китайский поезд дотянулся из России до "владычицы морей"

Источник изображения: Reuters.

Лондон стал 15-м по счету европейским городом, который связан теперь с Китаем прямым железнодорожным сообщением. Первый грузовой поезд завершил вчера в столице Великобритании свою 18-дневную поездку из города Иу на юго-востоке КНР, о чем сообщило информационное агентство Reuters.

Так Китай продолжает реализацию своей сухопутной транспортной стратегии "Один пояс и один путь", о которой в прошлом месяце рассказывал гость тюменских Губернаторских чтений Юрий Тавровский. Точный маршрут поезда неизвестен, однако Reuters упоминает, что состав шел сперва через Казахстан, затем через Россию, Белоруссию, Польшу, Германию, Бельгию, Францию и Евротоннель под Ла-Маншем.

На сегодня имеются два способа попасть на поезде из Китая в Европу:

* северный - через российскую станцию Забайкальск Забайкальского края, далее по Транссибу на Тюмень, Казань и Москву (эти путем ходят составы в Прибалтику);

* южный - через казахскую станцию Достык Алматинской области, далее через Астану на российскую станцию Карталы Челябинской области.

Поскольку в маршруте упоминается Казахстан, то поезд выбрал южный путь, ибо северный предпочтительнее для того, чтобы попасть в акватории Белого и Балтийского морей. С одной стороны, это должно быть обидно для Тюмени. А с другой, чем интенсивнее Китай станет использовать российские железные дороги для доставки товаров в Европу, тем больше выиграют различные станции на этом пути, в том числе наш город. Не надо забывать, что для китайцев Тюмень является не рядовой станцией, а узловой, ведь через нее идет единственная железная дорога в ХМАО и ЯНАО, входящие в число самых богатых субъектов РФ.

Осталось узнать, насколько интересна англичанам, родина которых не одно столетие носит гордый титул "владычицы морей", доставка товаров по суше. Как утверждает руководитель компании OTT Logistics, которая продает в Лондоне железнодорожный фрахт из Китая, за две недели было получено 50-60 заявок, и это безо всякой рекламы.