Бизнесмен из Заводоуковска подал идею для нового закона

По словам председателя комитета законодательного собрания по экономической политике и природопользованию Инны Лосевой, один из новых областных законов инициировала уполномоченный по защите прав предпринимателей Лариса Невидайло, а его идею подал бизнесмен из Заводоуковска.

Речь идет о законе "Об установлении срока рассрочки оплаты приобретаемого субъектами малого и среднего предпринимательства арендуемого ими недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности Тюменской области или в муниципальной собственности при реализации преимущественного права на приобретение такого имущества". Если раньше срок рассрочки составлял пять лет, то сейчас его увеличили до восьми, пишет "Тюмeнская облaсть сeгодня".

Отметим, что пятилетний срок рассрочки устанавливался федеральным законом, если никакой другой период не определен законом субъекта Российской Федерации. Инициатива бизнес-сообщества позволила существенно облегчить бремя обязательств тюменских предпринимателей.