В Тюмени назначен главный по медицине

Сегодня на коллегии администрации города представлен новый директор департамента здравоохранения - Игорь Крючков.
Как сообщает сайт администрации, новоиспеченный чиновник работал заместителем главного врача по оказанию экстренной и неотложной медицинской помощи Областной клинической больницы № 2. Занятая им должность пустовала с октября, когда Юрий Гиберт пересел в кресло руководителя областного Фонда обязательного медицинского страхования.
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