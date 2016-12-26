В Тюмени назначен главный по медицине

Источник изображения: "Тюменская область сегодня".

Сегодня на коллегии администрации города представлен новый директор департамента здравоохранения - Игорь Крючков.

Как сообщает сайт администрации, новоиспеченный чиновник работал заместителем главного врача по оказанию экстренной и неотложной медицинской помощи Областной клинической больницы № 2. Занятая им должность пустовала с октября, когда Юрий Гиберт пересел в кресло руководителя областного Фонда обязательного медицинского страхования.