Коллекцию изделий из кожи с тюменскими символами создаст тюменец

В рамках проекта "Кожа со Смыслами" индивидуальный предприниматель Андрей Щебельник создаст коллекцию изделий из натуральной кожи, в которых отражена тюменская идентичность. На реализацию проекта Президентский фонд культурных инициатив выделил грант в размере около 700 тыс. рублей.

Андрей Щебельник создает подобные изделия давно. Также он работает в коллаборации с другими тюменскими мастерами. Предприниматель уже выпустил обложки для паспорта, картхолдеры, браслеты, брелоки, на которые местная художница Ольга Отраднова нанесла урало-сибирскую роспись с характерным двухцветным мазком. Была коллаборация с Сибирской ковровой фабрикой — методом ручной вышивки на изделия кожевенник наносил узоры тюменского ковра. Сейчас Андрей Щебельник оформил это направление работы, связанное с тюменской идентичностью, в отдельный проект.

"Проект "Кожа со Смыслами" рассчитан на более глубокое погружение. Я буду проводить научные изыскания в архивах, библиотеках, музеях, работать с историками и краеведами. Задача — найти локальные тюменские символы, как старинные, так и уже более знакомые нам, современные. Эти элементы впоследствии будут оцифрованы и нанесены на изделия из кожи", — поделился Андрей Щебельник.

Готовые изделия тюменцы смогут увидеть на выставках в декабре-январе. Одна пройдет в онлайн-формате на сайте sibremeslo.ru. Вторая состоится в музее "Дом Машарова". Проект имеет образовательно-познавательную направленность, подчеркивает мастер. К каждому предмету будет прилагаться паспорт изделия с кратким описание символа и QR-кодом, ведущим на видеоролик, поэтому посетители выставки будут не просто смотреть на изделия, но и узнавать об истории областной столицы.

На грантовые средства Андрей Щебельник приобретет более профессиональный лазерный гравер вдобавок к имеющемуся. С помощью этого оборудования и будут наноситься узоры и символы. Также он закупит пресс, штанцформы, кожу, фурнитуру, кожевенную химию и другие материалы, - сообщает Тюменская линия.