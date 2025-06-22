Две тысячи порций мороженого приготовили тюменские автоинспекторы

25 июня на стадионе "Геолог" в Тюмени состоится мероприятие #ТЮМЕНЬсГосавтоинспекцией. Две тысячи порций тюменского пломбира волонтеры раздадут детям на празднике.



Событие будет семейным, поэтому организаторы, Госавтоинспекция Тюменской области, Администрация Тюмени и Общество "Динамо", предусмотрели развлечения на любой вкус: выставки автотранспорта, оружия и снаряжения, гладиаторские бои для мальчиков и пап, конкурс "Автоледи" для мам, аниматоры и детская программа для девочек.

Кульминацией праздника станет демонстрационный полет, десантирование парашютистов и снижение вертолета "ЮТэйр" над футбольным полем стадиона "Геолог". В программе показательный ножевой бой, выступление команды стрит-воркаут Тюменской области и показ фрагмента боя с противником от инструкторов Центра "Щит России", которые являются резервистами Боевого армейского резерва страны.

Работа праздничных площадок начнется в 13.00 часов, показательные выступления и десантирование парашютистов с 14 до 15 часов, - сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

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