О вреде белокрылки рассказал агроном

Белокрылка - мелкие насекомые с полупрозрачным телом и белыми крылышками. Вредят личинки, высасывая сок из листьев, а взрослые особи сжирают мясистые части. Насокомое является переносчиком вирусов и грибковых заболеваний.

Белокрылки очень плодовиты, от момента яйцекладки до появления личинок проходит всего 7-10 дней. За сезон может отродиться до десяти поколений насекомых, - пояснил агроном филиала ФГБУ "Россельхозцентр" по Тюменской области, Иван Григорьев.

Белокрылка любит жаркую и влажную погоду, чаще размножается в теплицах. Но в жаркое и влажное лето она неплохо чувствует себя и на улице. А также она не любит проветривание и уменьшение влажности — это меры, которые создадут для белокрылки неподходящие условия.

Если ваши посадки загущены, и теплица плохо проветривается, то шансов, что в теплице поселится белокрылка, гораздо больше. Держите окна и двери теплицы открытыми как можно чаще. Легкий сквозняк не вредит растениям, но неприятен насекомым.

Белокрылка в последние годы стала очень распространенным и неудобным врагом. Бороться с ней можно народными и биологическими средствами. Из народных средств можно применять так называемую "гремучую смесь": смешать табачную пыль, чеснок и полынь, залить водой и дать настояться сутки. После этого обрабатывать получившимся настоем раз в 5-7 дней. Но это средство оказывает довольно слабый и временный эффект.

Из биологических препаратов можно использовать Фитоверм. Наиболее действенным способом борьбы остается обработка химическими пестицидами. Можно применять препараты на основе неонекотиноидов, например, Антитля и Белокрылка, или перитроидов, например, Шарпей., - сообщает КП-Тюмень