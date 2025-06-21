Агрономы рассказали, как бороться с сорняками

О препаратах, которые могут надолго избавить огороды от сорной растительности, рассказали специалисты отдела защиты растений филиала ФГБУ "Россельхозцентр" по Тюменской области.

Гербициды сплошного действия используют при освоении пустовавших участков для очистки от многолетних корневищных и корнеотпрысковых растений, на территориях, прилегающих к садовым участкам (обочинах дорог, изгороди), а также для обработки нежелательной растительности перед посевом или посадкой практически всех видов культурных растений.

Гербициды на основе глифосата – Раундап, Гель, Санти, ВР используют только для подготовки участков под газоны и клумбы, то есть для декоративных целей. Опрыскивают вегетирующие (зеленые) сорные растения весной до посева или посадки культурных растений и осенью в послеуборочный период.

Также существует еще ряд препаратов на основе других действующих веществ: Грейдер, ВГР (Изамапир). Магнум, ВДГ (Метсульфурон-метил). Миура, КЭ (Форамсульфурон), Форвард, МКЭ (Хизалофоп-П-этил).

Работая с гербицидами надо учитывать ряд особенностей их применения, без соблюдения которых эффективность обработки может быть сильно снижена. Наиболее чувствительны к гербицидам сорняки в раннем возрасте. При проведении опрыскивания высота многолетних злаковых и широколиственных сорняков (пырей, свинорой, солодка голая, вьюнок полевой и др.) не должна превышать 5-10 см. Осоты и бодяки наиболее восприимчивы к гербицидам в фазе розетки листьев, диаметром не более 10-12 см. При применении глифосат-содержащих гербицидов сплошного действия эффект от них становится заметным не раньше, чем через 7-8 суток, а полное увядание и усыхание растений происходит на 10-14 день.

Работая с гербицидами необходимо соблюдать общие для всех пестицидов правила личной гигиены и техники безопасности, обязательно использовать средства индивидуальной защиты: как минимум перчатки, резиновые сапоги, очки и респиратор.

Так же следует учитывать, что бесконтрольное применение препаратов сплошного действия ведет к долгому периоду восстановления почвы, так как некоторые препараты сохраняются и не разлагаются в почве больше года, - сообщает КП-Тюмень.