Участники тюменского ансамбля "Серебрети" дали напутствие начинающим вокалистам

Студия "Нота" в Тюменском областном Дворце творчества и спорта "Пионер" работает почти 30 лет.

В 2024 году студия "Нота" получила почетное звание "Образцовый коллектив любительского художественного творчества". Помимо всего прочего воспитанники студии регулярно пополняют базу талантливых детей Тюменской области.

Сейчас в "Ноте" занимаются 90 юных вокалистов в возрасте от трех до восемнадцати лет. Гастрольный график у них, точно также, как у "звезд" взрослой сцены, расписан на месяцы вперед. И даже самые маленькие - ансамбль "Кнопочки" возраста от трех до пяти лет - к занятиям в студии и к выступлениям относятся с полной ответственностью. Традиционный годовой отчетный концерт студия "Нота" так и простроила - передача эстафеты от выпускников к малышам.

Участники ансамбля "Серебрети" дали пожелания тем, кто придет после них педагогам студии.

- Педагогам желаю терпения - это самое главное, – поделилась Полина Брискина. – Большого художественного запала - у наших педагогов очень много авантюризма, они готовы с нами на любые номера, на любые постановки. Малышам желаю никогда не сдаваться, потому что цели достичь не так просто, а наши педагоги всегда в этом помогут и поддержат.

– Когда тебя поддерживают, ты живешь в теплоте, в любви, в ласке, то как-то легче со всем справляешься, – считает Ксения Рыбакова. – А ребятам желаем, чтобы не боялись сцены, и всегда помнили, что к ним придут на помощь педагоги. И не важно, вокал ли это или что-то другое.

Василий Евдокимов добавил, что нужно просто доверять преподавателям, потому что "они дольше нас топчут эту землю, больше нас всего знают и если доверять им, то они приведут к успеху".

В число выпускников ансамбля "Серебрети" также входят София Кубасова, Анна Протопопова, Вероника Семенова. У каждого за плечами солидный музыкальный и артистический стаж, - сообщает Тюменская область сегодня.