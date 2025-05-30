В Тюменской области продолжается поддержка жителей, пострадавших от паводка

От жителей Казанского, Ишимского, Абатского, Викуловского муниципальных округов и города Ишима поступило 2 880 заявлений о предоставлении единовременной материальной помощи. 2 419 человек уже получили деньги. Выплаты продолжаются.
Тем временем принято решение об увеличении списка территорий, на которых установлен режим ЧС регионального уровня. Включаем в него два населенных пункта Викуловского муниципального округа – село Долгушино и деревню Новоборовую, а также один дом на улице Мира в деревне Кареглазова Абатского муниципального округа.
Губернатор Тюменской области Александр Моор подписал соответствующие документы.
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