В Тюмени завершился курс профессионального обучения кинологов Росгвардии

В Тюмени на базе Центра подготовки личного состава кинологической службы Уральского округа войск национальной гвардии более 70 военнослужащих и сотрудников Росгвардии, а также специалисты гражданской службы со своими четвероногими напарниками успешно завершили курс профессионального обучения.

Как сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Тюменской области, на протяжении четырех месяцев они упорно трудились, улучшая свои знания по кинологии и военной службе. Сдавали зачёты и экзамены по физической, огневой и военно-политической подготовке, а также оттачивали практические навыки дрессировки своих питомцев.

Торжественная церемония завершения курса собрала выпускников, которые получили поздравления от подполковника Ануара Баймухаметова. Он отметил важность ответственного подхода к профессии и стремление к совершенствованию в современных условиях.

Начальник тюменского кинологического центра Василий Полежаев также поздравил коллег с успешным обучением и призвал применять полученные знания в служебно-боевых задачах, передавая опыт молодым специалистам.

Подполковник запаса Александр Бухарин, председатель совета ветеранов тюменского отделения, подчеркнул высокий уровень преподавания и важность сохранения традиций кинологической службы. Он призвал кинологов к верности долгу и любви к Родине.

Выпускники выразили благодарность команде и преподавателям за теплый прием и приобретенные навыки. Им были вручены свидетельства о профессиональном обучении и сертификации собак.

Церемония завершилась торжественным маршем кинологов Росгвардии, а за процессом обучения внимательно следили съемочные группы тюменского и ямальского телевидения, знакомя зрителей с особенностями работы кинологической службы.

Новый курс профподготовки стартует уже в августе этого года.

Фото пресс-службы управления Росгвардии по Тюменской области