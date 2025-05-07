"Эшелон Победы" ждут в Тюмени после праздников

Ретропоезд "Эшелон Победы" 13 мая сделает остановку в Тюмени. Посетить его можно с 12:30 до 16:30 на железнодорожном вокзале.

К 80-й годовщине Победы Свердловская железная дорога запустила ретропоезд на паровозной тяге "Эшелон Победы". Он начал свой путь в Перми 1 мая, а 20 мая конечной точкой маршрута станет северный город Ноябрьск. "Эшелон Победы" сделает остановки на 19 станциях в Пермском крае, Свердловской и Тюменской областях, ХМАО-Югре и ЯНАО, чтобы с передвижной экспозицией смогли ознакомиться как можно больше жителей регионов.

Цель проекта — сохранить память о подвиге советского народа, рассказать о значении железнодорожного транспорта в годы Великой Отечественной войны, боевых и трудовых подвигах уральских железнодорожников.