Более 2,2 тысячи ветеранов Тюменской области получили выплату в честь 80-летия Победы

В честь празднования 80-й годовщины Дня Победы в Великой Отечественной войне региональное Отделение Социального фонда России перечислило 2250 ветеранам Тюменской области единовременную выплату. На эти цели было направлено около 142 миллионов рублей.

Юбилейная выплата по Указу Президента перечислена Отделением Социального фонда России по Тюменской области 38 участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, 588 вдовам участников и инвалидов войны, 48 награжденным знаком "Жителю блокадного Ленинграда", 2 награжденным знаком "Жителю осажденного Сталинграда", 53 бывшим узникам нацистских концлагерей и 1521 труженику тыла.

Управляющий Отделением Социального фонда России по Тюменской области Виталий Левенков:

Все выплаты назначены автоматически. Ветеранам, которые получают свои пенсии через "Почту России", праздничная выплата направлена вместе с пенсией за апрель, в соответствии с графиком доставки. Для тех ветеранов, кто получает пенсию через кредитные организации, выплата была произведена 8 апреля.

В этом году юбилейная выплата поступила ветеранам Великой Отечественной войны дополнительно к прежней праздничной выплате в размере 10 тысяч рублей, которую Отделение СФР по Тюменской области ежегодно перечисляет участникам и инвалидам войны.

По возникшим вопросам можно обратиться к специалистам Отделения СФР по Тюменской области, позвонив в единый контакт-центр: 8-800-100-00-01 (звонок бесплатный). Региональные операторы ЕКЦ работают с понедельника по четверг - с 8:00 до 17:00, в пятницу - с 8:00 до 16:00.