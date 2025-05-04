50 комплектов маскировочных сетей отправили тюменские школьники на СВО

50 комплектов маскировочных сетей, изготовленные школьниками Тюмени, вместе с бензиновыми и дизельными генераторами различной мощности, машинами, детекторами дронов и электро- и бензоинструментом, предоставленными организациями города, отправлены на фронт.

В рамках проекта под названием "Тюмень для Победы" груз передан для шести воинских подразделений на фронте. Среди них два инженерно-саперных подразделения, два мотострелковых полка, военный госпиталь и танковый полк, сообщает канал Министерства обороны РФ "Добро-Информ", - сообщает Вслух.ру.

"Особенно ценно, что тюменские школьники, их учителя и родители не остаются в стороне от этого важного дела. В машинах было много писем от детей со словами поддержки в адрес военнослужащих и добровольцев", - отмечено в сообщении.