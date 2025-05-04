Тюменские предприниматели продолжают подготовку к форуму TNF

Тюменские предприятия выходят на новые рынки сбыта продукции, а также своих услуг в сфере сервиса нефтегазового оборудования.

- Если раньше по высокотехнологичному оборудованию мы сильно зависели от материнской компании "Бентек", то сейчас у нас есть возможность самим воспроизводить часть запчастей, а также вносить корректировки в программное обеспечение, - говорит директор по сервису ООО "Кенера" Юрий Суворов. - На словах все выглядит очень просто, но на самом деле это большой шаг вперед. Одновременно с этим мы принимаем на себя, что называется, повышенные обязательства. Ведь каждое изменение программного продукта – это огромная ответственность, потому что мы имеем дело с оборудованием грузоподъемностью 450-500 тонн. В этом случае безопасность превыше всего. Поэтому все наши специалисты весь процесс знают и понимают "от и до".

Свою новую продукцию завод представит на промышленно-энергетическом форуме TNF, который пройдет с 15 по 18 сентября

- У нас есть несколько вариантов размещения уличного стенда. Вполне вероятно, что он будет совместным с заказчиком, - говорит генеральный директор ООО "Кенера" Олег Федоровских. - Мы представим потенциальную разработку, в которой совместили опыт заказчика и наши компетенции. К форуму будет создан опытный образец. Аналогов в России ему сейчас нет.

По материалам департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области.

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