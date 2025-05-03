3D-мэппинг с видео и анимацией в День Победы увидят тюменцы

В День Победы, 9 Мая на здании правительства Тюменской области покажут 3D-мэппинг с интегрированными фрагментами видео и анимации на тему Великой Отечественной войны.

Начало в 21:30, - сообщает Тюменская линия.

"Это будет трогательное видео - история мальчика, который пишет письмо своему деду, участвовавшему в Великой Отечественной войне. Сидя за столом, он с нежностью описывает свои чувства, рассказывает о том, как важна для него память о героизме своего деда и о том, как сейчас развивается родная Тюменская область. Неожиданно, благодаря магии времени, мальчик оказывается на поле боя, где его дед сражается за свободу своей страны. Вокруг — звуки войны, но среди хаоса он находит своего деда. С волнением и гордостью он передает ему письмо, полное любви и благодарности", - рассказали в Тюменском концертно-театральном объединении.

В момент встречи мальчик с дедом-фронтовиком он поделится, как изменилась жизнь в Тюменской области. Расскажет ему о достижения региона, развитии инфраструктуры, выразит гордость за свою родину. Он скажет деду слова благодарности за его подвиг и за мирное небо над головой.

"Ролик наполнен эмоциями, историческими отсылками и важными уроками о ценности памяти, любви к родным и значении мира. Это не просто история о войне, это история о связи поколений, о том, как важно помнить и ценить тех, кто боролся за наше будущее", - подчеркнули авторы видеомэппинга.

Трансляция сюжета состоится по завершении концертной программы, которая начнутся у здания регионального правительства в 20 часов.