Тюменцам рассказали о циклах Солнца

Синоптик Илья Винштейн рассказал о циклах Солнца.

– У Солнца есть 11-летний цикл: 5,5 лет затишье, потом 5,5 лет происходит рост активности. Каждые 11 лет у Солнца меняются магнитные полюса, это приводит к росту солнечных пятен и выбросу плазмы в окружающее пространство. Эти процессы происходят миллиарды лет. Вся Земля находится под защитой магнитосферы, поэтому солнечный ветер не долетает до поверхности земли. Самые уязвимые части – это полюса, но даже там влияние минимально, – отметил он.

По его словам, было множество исследований, которые пытались выявить влияние магнитных бурь на здоровье людей, но никаких даже корреляций не было выявлено. Нет даже механизма этого влияния. Но медицинская статистика за десятки лет этого не подтверждает.

Винштейн также высказал свою мысль по поводу того, почему в СМИ очень часто стали появляться новости о том, что на такой-то город надвигается магнитная буря: "Интерес к таким новостям связан с тем, что подобные сообщения воспринимаются как что-то негативное и опасное. Они дают хорошую статистику, поэтому такой информации стало много, - сообщает Мегатюмень.