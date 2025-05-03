Как помочь садовым растениям избежать стресса

Рекомендациями по подкормке растений поделилась агроном филиала ФГБУ "Россельхозцентр" по Тюменской области, Степина Наталья.

Для корневой системы, для крепкого стебля и плотных листьев, рассаде потребуется калий. Это важный элемент стрессоустойчивости растений, повышает жаростойкость и холодостойкость, за счет накопления сухих веществ. А это очень важно во время стрессового момента при пересадке.

За 10 – 12 дней до высадки растения подкармливаем настоем суперфосфата: 4 – 5 ст. ложек удобрения размешать в 10 л воды и выдержать сутки. Затем добавить 2 ст. ложки сульфата калия, все хорошо перемешать и полить рассаду. Подкормка вносится под корень, не по листьям. И помните: даже при внесении жидкого удобрения почву в емкости, где живет рассада, надо предварительно полить, так вы улучшаете усвояемость, которая теряется, если почва сухая.

"А также можно использовать биостимуляторы, которые ускоряют процессы метаболизма и помогают адаптироваться растениям к погодным условиям. За неделю до высадки ее в грунт можно использовать гумат (0,1-0,2% раствор для корневой и внекорневой подкормки), эпин (1-2 капли на 1 литр воды для внекорневой подкормки) или циркон (1-2 мл на 1 литр воды для корневой и внекорневой подкормки). Некоторые огородники предпочитают готовые комплексные удобрения, такие как Фертика, Агрикола, - сообщает КП-Тюмень.