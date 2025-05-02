Тюменские овощеводы могут зарабатывать до 92,5 тысячи рублей

Более 19,5 тысячи вакансий открыто в Тюменской области. Более 1,6 тысячи — в сельском и лесном хозяйстве, рыболовстве, рыбоводстве и охоте.

Организации примут 120 овощеводов, им готовы платить до 92 тыс. 500 рублей в месяц. Есть 111 вакансий для трактористов-машинистов сельскохозяйственного производства, они смогут зарабатывать 67 тыс. 373 руб. 102 соискателя могут стать операторами птицефабрик и механизированных ферм с заработком до 47 тыс. рублей.

Также требуется 16 агрономов с зарплатой до 65 тыс. рублей, 14 животноводов — до 60 тыс. 500 руб.

Открыто 53 вакансии для операторов машинного доения (зарплата до 46 тыс. 825 руб.), 10 вакансий для операторов животноводческих комплексов и механизированных ферм (до 46 тыс. руб.), 20 вакансий для птицеводов (до 43 тыс. 801 руб.), одна вакансия для конюха (до 30 тыс. руб.), - сообщает Вслух.ру.