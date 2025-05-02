Эксперты назвали самых популярных рыбок

По словам представителя одного из тюменских зоомагазинов, горожане спешат обновить свои аквариумы к новому сезону.

– Гуппи остаются абсолютными лидерами продаж. Их неприхотливость и яркая окраска делают этих рыбок идеальным выбором для начинающих аквариумистов. Неоны занимают второе место благодаря своей стайности и особой игре света в их тельцах. Особенно популярны у любителей небольших аквариумов. Меченосцы прочно закрепились на третьей позиции. Их активность и интересное поведение привлекают внимание тюменцев, – рассказали в зоомагазине.

Золотые рыбки продолжают удерживать четвертую строчку рейтинга. Их классический внешний вид и размер делают их любимцами многих аквариумистов. Скалярии замыкают пятерку лидеров. Их необычная форма и размер создают эффектный визуальный ряд в аквариуме, - сообщает Мегатюмень.