Эксперты назвали самых популярных рыбок

14:19 02 мая 2025
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По словам представителя одного из тюменских зоомагазинов, горожане спешат обновить свои аквариумы к новому сезону.

– Гуппи остаются абсолютными лидерами продаж. Их неприхотливость и яркая окраска делают этих рыбок идеальным выбором для начинающих аквариумистов. Неоны занимают второе место благодаря своей стайности и особой игре света в их тельцах. Особенно популярны у любителей небольших аквариумов. Меченосцы прочно закрепились на третьей позиции. Их активность и интересное поведение привлекают внимание тюменцев, – рассказали в зоомагазине.

Золотые рыбки продолжают удерживать четвертую строчку рейтинга. Их классический внешний вид и размер делают их любимцами многих аквариумистов. Скалярии замыкают пятерку лидеров. Их необычная форма и размер создают эффектный визуальный ряд в аквариуме, - сообщает Мегатюмень.

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