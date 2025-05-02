Агрономы рассказали, как получить богатый урожай томатов

Агроном филиала ФГБУ "Россельхозцентр" по Тюменской области Маргарита Шляпина дала несколько советов по посадке томатов.

В посадочную лунку перед высадкой добавить 2 столовые ложки измельченной яичной скорлупы, таким образом мы обеспечим томаты по мере роста кальцием. Он помогает стенкам стеблей растений расти толстыми и предотвращает загнивание цветоносов. Чем более порошкообразной будет скорлупа, тем быстрее кальций будет усваиваться растениями.

Древесную золу используют для подкормок как в виде настоя, так и сухой. В лунку перед самой посадкой нужно всыпать сухую золу (достаточно одной горсти) и смешать ее с почвой.

Томаты очень любят фосфор, ведь он стимулирует рост корневой системы, ускоряет цветение и завязывание плодов. Используйте столовую ложку суперфосфата в каждую лунку перед посадкой или костную муку. Она представляет собой измельченные кости животных, прошедшие специальную обработку. Это природное удобрение содержит около 20-30% фосфора, а также кальций, магний и микроэлементы. В течение сезона достаточно одного внесения: добавьте в лунку 1 столовую ложку удобрения и перемешайте с землей, - сообщает КП-Тюмень.