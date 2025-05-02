Влияют ли на здоровье резкое потепление или похолодание

Температурные скачки негативно сказываются на самочувствии людей. Но есть мнение, что упадок сил, головные боли и плохое настроение бывают только при резком потеплении, а похолодание переносится намного легче. Так ли это, рассказал врач-невролог Тюменского кардиологического научного центра Марсель Ахметьянов:

- На субъективное самочувствие может влиять как резкое повышение, так и резкое снижение температуры окружающей среды. При потеплении нагружается система теплообмена, расширяются периферические сосуды, возрастает нагрузка на сердце, а давление напротив, может упасть. Это может спровоцировать ряд ощущений, в том числе и общую слабость, и туман в голове, и тошноту, и предобморочные состояния, - говорит доктор.

При резком повышении температуры, по словам Марселя Ахметьянова, давление в теории может повысится. Это также провоцирует боли и другие жалобы, которые могут быть индивидуальными для каждого.

Обычно похолодание переносится легче, ведь согреться проще, чем остыть. А по поводу влияния атмосферного давления исследования дают противоречивые результаты: в некоторых случаях оно связано с определенными жалобами, в некоторых – нет, - сообщает АиФ-Тюмень.