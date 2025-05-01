Стало известно, какие садовые работы нужно провести в мае

Лунный календарь в мае предлагает множество благоприятных дней для различных садовых работ. Опытные огородники знают, что правильно подобранные даты для посадки овощей, цветов и зелени значительно повышают шансы на богатый урожай и пышное цветение. Планом посадок в соответствии с благоприятными посадочными днями с изданием "Тюменская область сегодня" поделилась опытный садовод Нина Щербакова

1–3 мая. Растущая Луна в знаке Рака. Самый плодородный знак. Посадка лука-севка на подготовленные гряды. Посев моркови, зеленных культур, редиса в открытый грунт.

8–10 мая. Растущая Луна в знаке Весов. Сильный плодородный знак. Посадка лука-севка. Посев овощных и зеленных культур. Высадка рассады томатов, перцев и огурцов в теплицу под временное укрытие для лучшей приживаемости. Посадка различных саженцев плодовых и ягодных культур. Если саженцы уже имеют листву, на 7–10 дней их обязательно притеняют от солнечных лучей, чтобы не получить ожоги молодой листвы (за день перед высадкой опрыскать иммуностимулятором Эпин).

16–17 мая. Убывающая Луна в знаке Козерога. Плодородный знак. Высадка в теплицу рассады томатов, перцев, огурцов. Посадка семенного лука и высадка рассады лука-чернушки, лука-порея, корневого и черешкового сельдерея. Посев свеклы, гороха, бобов, подсолнуха. При благоприятных погодных условиях высадка рассады однолетних цветов. Посадка картофеля.

20–22 мая. Убывающая Луна в знаке Рыб. Сильный плодородный знак. Посадка плодово-ягодных культур, в том числе земляники садовой. Высадка цветочной рассады, а также капусты, кабачков, тыквы и кукурузы с проливом посадочных лунок раствором Фитоспорина и временным притенением белым нетканым материалом или овощными ящиками. Посев огурцов открытого грунта в теплые гряды под укрытие.

25 мая. Убывающая Луна в знаке Тельца. Плодородный знак. Высадка различных культур в открытый грунт.

29–30 мая. Растущая Луна в знаке Рака. Самый плодородный знак. Посадка плодово-ягодных культур и земляники садовой. Высадка рассады однолетних и многолетних цветов, а также овощных культур в открытый грунт (томаты, перцы, баклажаны) с обязательным притенением от палящих лучей солнца, - сообщает Тюменская область сегодня.