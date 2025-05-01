В Тюмени бронируют беседки для жарки шашлыка за деньги

За свои услуги такие "предприниматели" требуют от 1500 до 2000 рублей. В результате обычные посетители, пришедшие в парк с семьей или друзьями, сталкиваются с тем, что все беседки заняты, хотя в них никто не отдыхает.

Адвокат Наталья Бабиева рассказала, что действия таких "бронировщиков" могут нарушать права других граждан и расцениваться как злоупотребление общественным имуществом. Беседки в парках являются общественной собственностью, предназначенной для бесплатного использования всеми горожанами, и никто не имеет права взимать плату за их использование.

Если человек занимает беседку с целью получения прибыли, это может быть квалифицировано как незаконная предпринимательская деятельность. В некоторых случаях такие действия могут подпадать под статью 7.1 Кодекса об административных правонарушениях РФ, которая предусматривает ответственность за самовольное занятие земельного участка.

Контроль за порядком в парках возлагается на администрацию и местные органы власти, которые должны следить за тем, чтобы общественные пространства использовались по назначению. В идеале, в парках должны быть установлены четкие правила использования беседок, например, ограничение времени пребывания или система предварительного бронирования через администрацию.

Наказание за "бронирование" беседок зависит от конкретной ситуации и законодательства региона. Если действия "бизнесмена" подпадают под статью о незаконной предпринимательской деятельности, ему может грозить штраф от 500 до 2000 рублей, - сообщает АиФ-Тюмень.