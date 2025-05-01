Об особенностях подкормки цветов рассказали тюменские агрономы

Агрономы филиала ФГБУ "Россельхозцентр" по Тюменской области поделились эффективным способом подкормки роз, чтобы они порадовали садоводов своим цветением.

Азот, фосфор и калий – вот три питательных элемента, на которых держится здоровье и красота роз. Азот отвечает за рост листвы, фосфор – за развитие корневой системы и обильное цветение, а калий – за иммунитет и устойчивость к болезням.Первую подкормку проводят по набухшим почкам, вторую - когда начнут формироваться бутоны.

"Вокруг куста делаем бороздку, отступив сантиметров двадцать от побегов. В полученную канавку, насыпаем удобрение. Затем канавку засыпаем. Можно приобрести комплексные удобрения, которые включают в себя кроме этих трех макроэлементов еще и цинк, бор, марганец, железо, молибден, которые важны для роста и развития роз. Также можно использовать и обычные минеральные комплексы универсального назначения, такие как Агрикола, Фертика, Сульфат калия", - рассказали агрономы.

Помимо минеральных, розы любят также органику. Поступление питательных веществ из органических удобрений идет значительно медленнее. При появлении листьев можно провести вторую подкормку органическим удобрениями, применяя сброженный настой травы или навоза по 3л на один куст, - сообщает КП-Тюмень.