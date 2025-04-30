Более 360 ветеранов и участников СВО пройдут собеседование в "Боевой кадровый резерв Тюменской области"

По результатам онлайн-тестирования для участия в проекте "Боевой кадровый резерв" 170 ветеранов специальной военной операции и 190 военнослужащих, выполняющих боевые задачи, допущены к собеседованию. Промежуточные итоги работы по реализации проекта обсудили на заседании Общественного совета проекта, которое провел губернатор Александр Моор.

Региональная программа переподготовки кадров является аналогом федерального проекта "Время героев". Количество вышеднших в очередной тур не окончательное - эксперты еще подводят итоги онлайн-тестирования, которое проводилось в резервные дни.

Отбор участников проекта "Боевой кадровый резерв" завершится в июне 2025 года. В июле они приступят к обучению, которое продлится год. Подробности – на сайте боевойкадровыйрезерв72.рф.

Член Общественного совета, руководитель Тюменского регионального штаба "Комитета семей воинов Отечества" Лариса Денисова в беседе с журналистами отметила, что конкурс сильный, заявок очень много, при этом ни одна из них не останется без внимания:

Понятно, что конкуренция большая, но попасть в этот конкурс, попасть в обойму важно для каждого участника. Даже если не победить, то показать себя. Как педагог могу сказать, что уже само желание учиться – это очень важно.

Главная цель проекта – дать проявившим себя в боевых условиях людям возможность получить современные управленческие навыки и проявить свои лучшие качества в мирной жизни.