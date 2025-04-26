Тюменцы вышли на всероссийский субботник несмотря на дождь

Жители Тюмени приняли активное участие в субботнике, проведенном в рамках Всероссийской акции. Несмотря на дождь горожане наводили порядок в сквере Депутатов, Затюменском экопарке, лесопарке Гагарина, парке Дружбы России и Республики Корея, парке Пограничников и в саду Дружбы.

Всем участникам организаторы предоставили необходимый инвентарь и перчатки.

Глава города Максим Афанасьев участие в субботнике начал с работы в сквере Депутатов, там же собирали прошлогоднюю листву и мусор заместители мэра, активисты партийных первичек реготделения "Единой России", депутаты городской и областной думой. К акции присоединились и неравнодушные горожане. "Очень приятно и символично встретиться, пообщаться с нашими первичными ячейками, руководителями тех активов, за которым идут неравнодушные жители, наши однопартийцы. Ну и синергия местных депутатов, областных депутатов и первичек дает возможность каждому реализовать себя завтра", - отметил Максим Афанасьев.

Журналистам глава города напомнил о давней традиции, которая передается из поколения в поколение, проводить уборку по весне. "Город - наш общим дом. и есть необходимость в преддверии великого праздника навести лоск, красоту, уют, чтобы по-настоящему чувствовать, что это твой дом, что ты здесь не временщик, а живешь и хочешь, чтобы было комфортно тебе, твоим детям и ты мог гордиться своей малой родиной", - отметил Афанасьев.