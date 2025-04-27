Семейные книги памяти создали тюменские школьники и студенты

Презентация семейных книг памяти состоялась в рамках одноименной всероссийской акции в Ресурсном центре воспитания Тюменской области в преддверии юбилея Великой Победы, - сообщает Тюменская линия. Школьники и студенты региона в течение всего года собирали информацию о героях своей семьи, искали информацию в интернете и оформляли все в иллюстрированную книгу. Презентовали итоги своей работы ребята в торжественной обстановке на ключевом мероприятии акции, сообщает ТОГИРРО.

"Сегодня мы говорим о памяти нашего великого народа, великой страны, любимого региона и каждой семьи. Именно вы, ребята, главные хранители исторической памяти нашей Родины", - отметила, обращаясь к участникам, начальник управления организации образовательно- воспитательного процесса департамента образования и науки Тюменской области.