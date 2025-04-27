Стало известно, сколько могут получать тюменские медработники

Более 19,5 тысячи вакансий зарегистрировано в службе занятости Тюменской области. Более 1,2 тысячи – здравоохранении и социальных услугах. Медицинские организации примут 66 врачей, им готовы платить до 88 265 тыс. руб. В регионе сможет найти работу 81 фельдшер, они будут зарабатывать до 48 тыс. 51 руб. в месяц.

Нужны и узкие специалисты: три врача-стоматолога (зарплата до 65 тыс. руб.), три медсестры по массажу (до 35 тыс. 333 руб.), восемь акушерок (до 42 тыс. 700 руб.) и т.д.

Для медицинских сестер открыто 88 вакансий с заработком до 41 тыс. 12 руб. Еще 24 места – для постовых медсестер (45 тыс. 628 руб.).

В регионе также востребованы ветеринарные врачи. 42 специалиста получат работу, для них зарплата – до 54 тыс. 824 руб.

Всего в списке вакансий 151 рабочая специальность и 185 профессий для служащих, - сообщает Вслух.ру.