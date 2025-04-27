В тюменских автошколах проводится профилактическая работа сотрудниками Госавтоинспекции

Автоинспекторы Тюменской области проводят встречи в автошколах и совещания с руководителями образовательных учреждений, занимающихся подготовкой водителей.

"В этом году в регионе растет аварийность по вине начинающих водителей со стажем за рулем до 2-х лет,- сказал начальник Управления Госавтоинспекции Тюменской области Андрей Миллер, - Новички не всегда правильно ориентируются в дорожной обстановке, совершают ошибки в выборе скорости и очередности проезда на перекрестках",- отметил Андрей Миллер.

С начала года по вине водителей-новичков в Тюменской области произошло 25 ДТП, в них получил ранения 31 человек, - сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

Зато сдавать квалификационные экзамены на право управления транспортом кандидаты в водители стали лучше. При сдаче практического экзамена по вождению автомобиля основными ошибками остаются непредоставление преимущества пешеходам, нарушение очередности проезда и выезд на встречную полосу.