180 тысяч рублей могут зарабатывать тюменские таксисты

Зарплаты таксистов в Тюменской области достигли рекордных 180 тысяч рублей, что ставит регион в один ряд с лидерами по доходам в этой сфере. Реальный заработок зависит от множества факторов, включая спрос на услуги и условия работы.

- Среднее предложение для таксистов в Тюмени составляет около 88 тысяч рублей, - рассказала генеральный директор сервиса GdeRabota.ru Екатерины Агаевой. - С осени количество заказов у таксистов увеличивается, особенно в пиковые часы. Отслеживать реальный заработок таксистов становится все сложнее, так как работодатели часто предлагают договорную оплату, зависящую от количества рабочих дней и часов. Заработок также варьируется в зависимости от региона: в Москве водителям предлагали в среднем 121 тысячу рублей, в то время как в Саранске — 87 тысяч рублей.

Форма собственности компании также влияет на доход: в крупных таксопарках заработок выше, чем у индивидуальных предпринимателей. Так, крупные таксопарки предлагают выплаты до 150 тысяч рублей в месяц, в то время как индивидуальные предприниматели могут рассчитывать на 4 тысячи рублей за смену. Водители с личным автомобилем могут зарабатывать еще больше — в Москве их доход может достигать 300 тысяч рублей, - сообщает АиФ-Тюмень.

Ключевыми факторами для успешного заработка являются класс автомобиля и активность водителя. Например, водители "Комфорт +" могут зарабатывать до 145 тысяч рублей, а таксисты бизнес-класса — до 190 тысяч рублей. Екатерина Агаева советует таксистам избегать личных поездок во время работы, чтобы минимизировать расходы на бензин.