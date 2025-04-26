На фасаде тюменского детсада появился портрет Героя Советского Союза Николая Ватутина

На фасаде здания детского сада № 133 города Тюмени в рамках проекта "Единой России" и Минпросвещения РФ "Лица героев" открыли баннер с портретом Героя Советского Союза, генерала армии Николая Ватутина.

Он стал символом памяти и уважения к подвигу великого полководца, который сыграл ключевую роль в Великой Отечественной войне. В церемонии приняли участие воспитанники, родители и педагоги детского сада, а также кадеты Тюменского президентского кадетского училища — бывшие воспитанники этого дошкольного учреждения, стоявшие в почетном карауле, сообщает пресс-служба облдумы.

Депутат Тюменской областной думы Александр Анохин вна церемонии открытия отметил

значимость патриотического воспитания с раннего возраста и подчеркнул, что подобные проекты формируют у детей глубокое уважение к истории и людям, защищавшим Родину. "Народ, не помнящий своего прошлого, не имеет будущего, - отметил он. - Именно поэтому мы должны делать все возможное, чтобы память о наших героях жила в сердцах и взрослых, и детей. Портрет генерала Ватутину — это не просто изображение на стене. Это — живая история, урок мужества, которым гордится наш народ".

Генерал Николай Ватутин был одним из ярких советских военачальников времен Великой

Отечественной войны. Войска под его командованием одержали победу в ходе Сталинградского сражения, битвы на Курской дуге и освобождения Украины.

Проект "Лица героев" реализуют в рамках проекта "Единой России" "Новая школа", - сообщает Тюменская линия.