Как вырезать вытынанки к 9 Мая, посоветовали тюменцам

Любовь Бабенко каждую весну из обычной офисной бумаги вырезает целые картины и приклеивает их на окна. В народе у таких бумажных фигур есть свое название – вытынанки. Сюжеты могут быть разные: это и узнаваемый силуэт советского солдата, и зеленые березки, и даже кадры из фильмов.

– Это своего рода медитация – когда хочется отключить мозг от всего и всех. Моя работа совершенно не связана с творчеством, я обычный менеджер. Просто всегда хотелось творить, – рассказала Любовь.

Женщина начала оформлять сюжеты из бумаги несколько лет назад, когда ее сын пошел в садик. Воспитательница попросила родителей вырезать цветы, чтобы украсить ими окна – Любовь откликнулась. А потом – втянулась в ремесло.

– Мне очень нравятся старые советские фильмы, особенно о Великой Отечественной войне: "А зори здесь тихие", "В бой идут одни "старики", "Офицеры". Нашла шаблон с этими сюжетами и вырезала его на одном дыхании, – вспоминает Любовь историю созданиях своих работ.

Шаблоны для вытынанок можно купить – специалисты превращают любые изображения в цельные силуэты, равномерно распределяют рисунок на несколько страниц. Остается только склеить листы А4 и сделать надрезы по напечатанным линиям. Но это простой путь. Более сложный (и более творческий) – найти картинки по душе и с помощью компьютерных программ поработать с ними. В любом случае, основная часть создания фигур – это вырезание. Кто-то использует хирургический скальпель, кто-то – канцелярский нож или маникюрные ножницы, - сообщает Тюменская область сегодня.