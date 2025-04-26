Тюменцы могут принять участие в забеге, посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне

4 мая в Тюмени, Тобольске и Ишиме пройдет праздничное событие "Память поколений". Жители региона примут участие в забеге, посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Также в программе — тематические мастер-классы и спортивные испытания. Подробности в группе во ВКонтакте "Мультицентр "Моя территория".

Молодежные команды региона проведут забег "1418". Участники преодолеют дистанцию, которая символизирует количество дней, прошедших с начала Великой Отечественной войны и до ее окончания. Принять участие могут как любители, так и профессионалы. Перед стартом для всех проведут зарядку опытные спортсмены.



Забег пройдет:

— в Тюмени: в 17:30 на территории набережной у "Конторы пароходства" (ул. 25 лет Октября, 23А, стр. 1).

— в Тобольске: в 17:30 в Аптекарском саду (ул. Красноармейская, 6\4).

— в Ишиме: в 16:30 около мультицентра "Моя территория" (ул. Ленина, 7).

На финише бегунам вручат благодарственные письма.

— Вместе с молодежными организациями региона мы стремимся к тому, чтобы подчеркнуть ценность исторической памяти и укрепить связь между поколениями через разнообразные активности, спорт и творчество. В год юбилея Победы мы особенно хотим напомнить о подвигах героев прошлого и настоящего, — рассказала руководитель бренда мультицентра "Моя территория" в Тюмени Ирина Мустыгина.

Кроме того, жители региона смогут посетить интерактивные площадки. В Тюмени будет работать площадка клуба Pulse, где можно пострелять из лука. В Ишиме пройдет состязание на шашках от представителей Казачьей молодежи Сибири. А в Тобольске можно будет попрактиковаться в метании ножей под руководством Федерации Спортивного метания ножа, - сообщает Мегатюмень.

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